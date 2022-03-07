Очільник громади Ігор Мерена розповів, що Олександр був кращим льотчиком ударної авіації за підсумками 2021 року. Йому було лише 27 років.

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Корпан віддав своє життя за Україну

Понад 100 людей прийшли попрощатися з військовим на Майдані Незалежності у Підгайцях. В останню путь чоловіка провели рідні, побратими та мешканці міста. Його поховали на кладовищі у рідному місті.



З військовим попрощалися у Підгайцях / Фото Ірини Калиняк



На похороні були побратими Корпана / Фото Ірини Калиняк

Над труною захисника розгорнули прапор України. Побратими зачитали пам'ятний лист від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного й передали його дружині загиблого.

Зазначимо, що у зв'язку із загибеллю Олександра Корпана до президента Зеленського направили прохання присвоїти йому звання Герой України.

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