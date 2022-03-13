Территориальная оборона активно противодействует российским оккупантам, помогая ВСУ одолеть врага. Особенно эффективна ТРО, когда беглые оккупанты пытаются украсть еду у местного населения.

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Уничтоженные мародеры

Бойцы 112 Отдельной Бригады территориальной обороны города Киева ликвидировали оккупантов-мародеров. Те где-то сумели украсть украинский картофель.

Оккупанты наворовали картофель: видео

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