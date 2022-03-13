Територіальна оборона активно протидіє російським окупантам, допомагаючи ЗСУ здолати ворога. Особливо ефективна ТРО, коли окупанти-втікачі намагаються вкрасти їжу у місцевого населення.
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Знищені мародери
Бійці 112 Окремої Бригади територіальної оборони міста Києва ліквідували окупантів-мародерів. Ті десь зуміли накрасти українскої картоплі.
Окупанти накрали картоплю: відео
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