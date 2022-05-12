Воины таким образом внесли вклад не только в защиту нашей страны, но и обогатили ее историю. Об обнаружении амфор сообщили 11 мая в 126-й отдельной бригаде теробороны Одессы.

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Что сделали со старинными сосудами

В сообщении бригады отметили, что амфоры были выкопаны во время проведения фортификационных работ. Точное место пока не обнародуют, чтобы не уличить локацию базирования бойцов.

На обнародованных фото видно, что это были 2 амфоры разной формы с коническим дном. Сначала защитники сфотографировались с сокровищами, затем отдали туда, где им самое место.

Теперь эти амфоры будут храниться в Одесском археологическом музее Национальной академии наук Украины. Поэтому, возможно, после исследования они станут экспонатами этого учреждения.

Выявленные амфоры и передача их в музей / Фото 126 теробороны Одессы

Почему именно такая форма дна

Историки считают, что емкости когда-то делали именно такими, потому что с плоским дном они выдерживают меньшее давление. Чаще они ассоциируются с античностью, что связано прежде всего с климатом Средиземноморья.

Дно в виде конуса требовалось при длительном хранении или транспортировке веществ, которые могут привести к увеличению давления в закрытом сосуде. Речь идет о двух основных типах наполнения:

вино, в котором дополнительное давление появляется во время брожения;

масло, которое в жарком климате нагревается и может расширяться.

А вот в быту же когда-то жители античности и других теплых регионов использовали более привычную для современных людей "плоскодонную" посуду.

Похоже, уже было недавно

18 марта сообщили, что украинские защитники на Черниговщине обнаружили обломки горшка XVIII века. Это произошло именно во время оборонительных действий, поэтому там не удалось сразу их передать в музей.

Но, как только появилась возможность, служащие тщательно собрали все обломки старинного сосуда. Теперь находка стала экспонатом Черниговского исторического музея имени Василия Тарновского.

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