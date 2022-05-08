Так, кроме Гетьмана Сагайдачного, россияне снесли и памятник украинским воинам, отдавшим свою жизнь за Украину.
К теме Из "Азовстали" удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей
Местные СМИ сообщают, что российские захватчики снесли его из-за того, что на открытии памятника были бойцы полка "Азов".
Как выглядел памятник защитникам Украины / Фото полка "Азов"
Между тем, когда оккупанты сносили памятник Сагайдачному, на фоне развивался флаг СССР.
Россияне демонтируют памятник Сагайдачному: фото MRPL.CITY
Что нужно знать о гетмане Сагайдачном
Источник: Музей становления украинской нации
Он был молниеносным полководцем и политическим деятелем. Сагайдачный – полковник, гетман реестрового казачества, кошевой атаман Запорожской Сечи и является одним из основателей казацкого флота.
Его имя буквально наводило ужас на Крымский ханат и Московское царство, поскольку именно благодаря ему запорожское войско превратилось в мощную военную силу. Укрепив позиции казаков на родной земле, Сагайдачный успешно организовал походы против Крымского ханства, Османской империи и Московского царства. При наступлении он самостоятельно возглавлял морские походы на скоростных лодках-чайках.
Также он помог восстановить православную иерархию в Речи Посполитой. Кроме того, полководец поддерживал Киевское братство и школу при нем, которая позже трансформировалась в Киево-Могилянскую академию.
Ситуация в Донецкой области: самые горячие направления
- Сейчас фактически вся Донецкая область находится под обстрелами.
- Сейчас интенсивные бои продолжаются в районе Угледара, Марьинки, Красногоровки и Авдеевки.
- Но "горячо везде", поскольку оккупанты часто обстреливают и подконтрольные Украине территории, в частности Бахмут и Константиновку.
- Также очень напряженная ситуация в Лимане, откуда власти срочно пытаются эвакуировать людей.
- Крайне сложная ситуация в многострадальном Мариуполе – городу необходима деблокада. Также очень нужно эвакуировать из "Азовстали" украинских защитников. В настоящее время среди них более 500 раненых, которым нет возможности оказать медицинскую помощь. Кроме того, у них заканчивается еда.
К теме – В Донецкой ОВА сообщили, где продолжаются интенсивные боевые действия: смотрите видео