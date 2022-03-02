В Тростянце защитники города захватили несколько российских танков. Фото вражеской техники, уже перешедшей в собственность ВСУ, распространились по сети.

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Все боевые трофеи территориальная оборона получила всего за 1 ночь.

В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко

В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко

В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко

В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко

В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко

В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко

В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко

В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко

В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко