В Тростянце защитники города захватили несколько российских танков. Фото вражеской техники, уже перешедшей в собственность ВСУ, распространились по сети.
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В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко
В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко
В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко
В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко
В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко
В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко
В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко
В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко
В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко
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