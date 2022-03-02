У Тростянці захисники міста захопили кілька російських танків. Фото ворожої техніки, яка вже перейшла під клопотання ЗСУ, поширилися мережею.

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На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко

На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко

На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко

На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко

На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко

На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко

На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко

На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко

На Сумщині захопили російську військову техніку / Фото Антон Геращенко

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