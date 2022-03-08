Российский противник на 3 вертолетах высадил десантно-штурмовую группу. 120 человек хотели двигаться на город Харьков.

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И их сразу на месте "приняли" украинские бойцы – ВСУ и тероборона. Около 70 оккупантов были убиты. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, остальные бежали в сторону РФ и, по информации обладминистрации, пересекли границу.

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