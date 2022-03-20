Видео, как украинские бойцы уничтожают вражескую технику, опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. В ролике видно, как защитники ТРО стирают с лица земли машины оккупантов с помощью украинской установки "Стугна".

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Украинская техника отлично работает на благо государства – вместе с зарубежными установками "Стугна" умело уничтожает оккупантов.

Украинская "Стугна" не подводит украинских бойцов и не уступает натовским аналогам,

– написал Цаплиенко.

Как украинцы уничтожают российских оккупантов: смотрите видео