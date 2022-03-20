Відео, як українські бійці знищують ворожу техніку, опублікував журналіст Андрій Цаплієнко. На ролику видно, як захисники ТРО стирають з лиця землі машини окупантів за допомогою української установки "Стугна".

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Українська техніка відмінно працює на благо держави – разом із закордонними установками "Стугна" вправно нищить окупантів.

Українська "Стугна" не підводить українських бійців і не поступається натівським аналогам,

– написав Цаплієнко.

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