Защитники в Киеве укрепляют позиции на случай нового наступления окупантов. Бойцам теробороны Соломенского района нужны мешки с песком и паллеты.

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По данным теороборонцев, в ночь на 27 февраля в столице продолжались жесткие бои с российскими диверсантами, которые использовали гранатометы. Возможен новый штурм.

Для защиты позиций бойцам нужны:

мешки с песком, паллеты для укрепления райгосадминистрации, противотанковые ежи и другие средства для организации баррикад на улице;

баллоны с аэрозольной краской для уничтожения меток;

лекарства: Амизон, Амиксин, Нифуроксазид, Колдфлю (аналоги), Аминокопроновую кислоту.

"Действуем без паники! Наши ребята стойко держат оборону, уничтожают врага, где только могут! Но хотя этой ночью наши герои отстояли здание, есть пострадавшие! Сейчас нужна ваша помощь", – отметили в Соломенской РГА.

Чтобы помочь тероборонцам, обращайтесь к @dolinanna.

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