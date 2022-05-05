Так, защитники из 227-го батальона Отдельной бригады территориальной обороны Харькова уничтожили танк оккупантов. А вдобавок еще и плавучий бронетранспортер МТЛБ.

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Гранатометы, мины и первичная медицинская помощь

Бойцы ТрО из областей, где нет боевых действий, продолжали совершенствовать свои навыки:

Бойцы из 105 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ обучались минно-взрывному делу в Тернопольской области. Помогали им представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Защитники теробороны Полтавщины освоили навыки первичной медицинской помощи при травмах и ранениях. Занятия проводили специалисты кафедры медицины катастроф и военной медицины Полтавского государственного медицинского университета.

Военные из 121 бригады теробороны Кировоградской области учились стрелять из гранатометов РПГ-7В и RPG-75М.

Напомним, ранее, 23 апреля, бойцы Днепровской территориальной обороны отразили атаку российских оккупантов на одном из направлений на Юге. Тогда они захватили многие ценные трофеи: АК-12, ПТУР и 120-миллиметровый миномет.

"И пусть московиты не переживают, оба оставленных ящика мин мы вскоре вернем им в полном объеме. И даже своих добавим", – отмечали украинские военные.

По состоянию на 5 мая Вооруженные Силы Украины ликвидировали 24 700 российских оккупантов. Эти данные пока приблизительны, ведь трудно подсчитать точное количество потерь личного состава врага во время активных боевых действий.

Кроме того, захватчики уже "простились" с 1092 единицами танков, 499 единицами артиллерийских систем, 169 единицами реактивных систем залпового огня, 83 средствами ПВО, 2651 единицей боевых бронированных машин, 196 самолетами, 155 вертолетами, 1907 единицами автомобильной техники и автоцистерн и т.д.

Кроме того, в течение 5 мая украинские защитники в зоне ООС отразили 11 атак врага. Оккупанты потеряли 8 танков, 11 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники. Также подразделения ПВО уничтожили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" в Донбассе.

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