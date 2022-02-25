Об этом заявил министр обороны Украины. По словам Алексея Резникова, говорится об украинцах, которые морально и физически готовы сопротивляться оккупанту.
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Совместное решение вместе с главой терробороны
Как рассказал Резников, подобное решение он принимал не один. В первую очередь, он согласовал предложение по возрастным изменениям вместе с Юрием Галушкиным – командующим Сил территориальной обороны ВСУ.
Решение призвано на то, чтобы украинцы старше 60 лет смогли одержать победу для Украины в полномасштабной войне с Россией, считает глава Минобороны. "Итак, "заблудившись", нех@й щастить", – подчеркнул он.