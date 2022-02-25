Про це заявив міністр оборони України. За словами Олексія Резнікова, мовиться про українців, які морально і фізично готові чинити опір окупанту.

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Спільне рішення разом із главою тероборони

Як розповів Резніков, подібне рішення він ухвалював не сам. Насамперед він узгодив пропозицію щодо вікових змін разом із Юрієм Галушкіним – командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.

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Рішення покликане на те, щоб українці, яким понад 60 років, змогли здобути перемогу для України у повномасштабній війні з Росією, вважає очільник Міноборони. "Тож, "заблукавші", нех@й щастить", – підкреслив він.