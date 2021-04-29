Территориальным общинам разрешили регистрировать рождение, брак и смерть
Депутаты приняли законопроект об обеспечении права на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния. Его рассматривали в связи с укрупнением территориальных общин.
Источник:Верховная рада
Во время голосования в целом его поддержали 343 народных избранника. Воздержался – 1, не голосовали – 28. Вместе с тем никто среди нардепов, присутствующих на заседании, не высказался против.
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Авторы законопроекта подчеркнули, что реформа децентрализации в Украине является важной и успешной. Впрочем, она обусловила негативные последствия.
"Миллионам украинцев существенно затруднен доступ к государственной регистрации рождения, брака, смерти", – говорится в пояснительной записке.
Все из-за того, что в законодательстве закреплен разный объем полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния между различными территориальными общинами.
Что предусматривает законопроект № 4382
Он предлагает как можно быстрее предоставить территориальным общинам, образованным на базе городов областного значения, по крайней мере базовые полномочия в сфере ГРАГС.
Его авторы отметили, что такой шаг позволит органам местного самоуправления использовать собственную мотивированность, гибкость и мобильность.
Облегчится интеграция таких услуг в ЦПАУ, их предоставление в старостинских округах,
– отметили в пояснительной записке.
Там также пояснили, что изменения позволят предоставлять эти услуги быстро, за один визит. К тому же – максимально близко к гражданам.
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