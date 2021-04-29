Депутати ухвалили законопроєкт щодо забезпечення права на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану. Його розглядали у зв'язку з укрупненням територіальних громад.

Під час голосування в цілому його підтримали 343 народних обранців. Утримався – 1, не голосували – 28. Водночас ніхто серед нардепів, присутніх на засіданні, не висловився проти.

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Автори законопроєкту підкреслили, що децентралізаційна реформа в Україні є важливою та успішною. Втім, вона зумовила негативні наслідки.

"Мільйонам українців суттєво ускладнено доступ до державної реєстрації народження, шлюбу, смерті", – мовиться у пояснювальній записці Все через те, що у законодавстві закріплено різний обсяг повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану між різними територіальними громадами.

Що передбачає законопроєкт №4382

Він пропонує якнайшвидше надати територіальним громадам, утвореним на базі міст обласного значення принаймні базові повноваження у сфері ДРАЦС.

Зверніть увагу! Мовиться про реєстрацію народження, шлюбу, смерті.

Його автори наголосили, що такий крок дозволить органам місцевого самоврядування використати власну мотивованість, гнучкість та мобільність.

Полегшиться інтеграція таких послуг у ЦНАП, їх надання у старостинських округах,

– зазначили у пояснювальній записці.

Там також пояснили, що зміни дозволять надавати ці послуги швидко, за один візит. До того ж – максимально близько до громадян.