Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Какие вопросы остаются открытыми в мирных переговорах?

Спецпосланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели многочасовую встречу с представителями Украины при участии европейских чиновников и представителей Всемирного банка. Представители Вашингтона прямо признали, что Владимир Путин пока не готов прекратить боевые действия, которые продолжаются уже 4,5 года.

Источник, близкий к Кремлю, отметил, что российское руководство согласится вернуться к переговорам только в случае получения контроля над оставшимися 11% территории Донбасса. Украина отвергла возможность передачи территорий, однако считает замораживание конфликта по линии фронта возможным базисом для мирного договора.

В Reuters отметили, что американские представители пояснили: недавняя договоренность о поставках российского дизельного топлива на рынки США и других стран является частью более широкой попытки вернуть Москву за стол трехсторонних переговоров. В Вашингтоне надеются, что такой шаг продемонстрирует готовность Трампа к сотрудничеству с Россией и поможет смягчить ее позицию. По условиям соглашения, Россия должна поставить более 2,25 миллиона баррелей дизельного топлива.

По итогам встречи украинские чиновники не подписали официальных соглашений, однако выразили готовность поддержать энергетическое перемирие при условии его соблюдения российской стороной.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что прорыв в мирных переговорах возможен благодаря прямой встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. Украина готова к такому саммиту с участием Дональда Трампа или при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В то же время Сибига также подчеркнул, что Украина не согласится ни на одну формулу мира, которая будет предполагать нарушение ее территориальной целостности или суверенитета. Он заявил, что прежние подходы к переговорам утратили актуальность и нужны новые идеи с учетом нынешних геополитических реалий.