Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на власні джерела.

Які питання залишаються відкритими у мирних переговорах?

Спецпосланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели багатогодинну зустріч із представниками України за участі європейських посадовців і представників Світового банку. Представники Вашингтона прямо визнали, що Володимир Путін наразі не готовий припиняти бойові дії, які тривають вже 4,5 року.

Джерело, близьке до Кремля, зазначило, що російське керівництво погодиться повернутися до переговорів лише у разі отримання контролю над рештою 11% території Донбасу. Україна відкинула можливість передачі територій, проте вважає заморожування конфлікту уздовж лінії фронту можливим базисом для мирного договору.

У Reuters зазначили: американські представники пояснили, що нещодавня домовленість про постачання російського дизельного пального на ринки США та інших країн є частиною ширшої спроби повернути Москву до тристоронніх переговорів. У Вашингтоні сподіваються, що такий крок продемонструє готовність Трампа до співпраці з Росією та допоможе пом’якшити її позицію. За умовами угоди, Росія має поставити понад 2,25 мільйона барелів дизельного пального.

За підсумками зустрічі українські посадовці не підписали офіційних угод, проте висловили готовність підтримати енергетичне перемир'я за умови його дотримання російською стороною.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що прорив у мирних переговорах можливий завдяки прямій зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Україна готова до такого саміту за участю Дональда Трампа або за посередництва президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Водночас Сибіга також підкреслив, що Україна не погодиться на жодну формулу миру, яка передбачатиме порушення її територіальної цілісності чи суверенітету. Він заявив, що попередні переговорні підходи втратили актуальність і потрібні нові ідеї з урахуванням нинішніх геополітичних реалій.