Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Деятельность добровольческих формирований территориальных общин осуществляется под непосредственным руководством и контролем командира воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины по территориальному принципу.

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То есть в вашем районе или регионе… Уже сейчас вы можете приобщаться к устройству блокпостов, блокировке перемещений колонн техники врага, выполнять другие поставленные командованием Сил ТрО задачи, используя собственное оружие,

– подчеркнул Резников.

Чтобы получить серьезное оборонительное оружие, ДФТО должно быть соответствующим образом оформлено и вовлечено в единый план действий.

Как создать добровольческое формирование:

Желающие вместе с руководителем органа местного самоуправления подают предложение действующему на вашей территории командиру соответствующего подразделения Сил ТрО (батальону, бригады). Адреса подразделов можно проверить на сайте Сил ТрО.

Командующий Сил ТрО принимает решение о создании ДФТО и назначении командира. Это решение одобряет Главнокомандующий Вооруженными Силами.

"Сеть ДФТО будет важным фактором противодействия враждебным диверсантам, а также будет нарушать логистику оккупантов. Это – огромный вклад в общую победу", – заявил Резников.

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