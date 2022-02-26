Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Діяльність добровольчих формувань територіальних громад здійснюється під безпосереднім керівництвом і контролем командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України за територіальним принципом.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Тобто у вашому районі або регіоні… Вже зараз ви можете долучатись до влаштування блокпостів, блокування переміщень колон техніки ворога, виконувати інші поставленні командуванням Сил ТрО завдання, використовуючи власну зброю,
– наголосив Резніков.
Щоб отримати серйозну оборонну зброю, ДФТГ має бути відповідним чином оформлена та залучена до єдиного плану дій.
Як створити добровольче формування:
- Охочі разом з керівником органу місцевого самоврядування подає пропозицію до командира відповідного підрозділу Сил ТрО (батальйону, бригади), який діє на вашій території. Адреси підрозділів можна перевірити на сайті Сил ТрО.
- Командувач Сил ТрО приймає рішення про створення ДФТГ та призначення командира. Це рішення схвалює Головнокомандувач Збройних Сил.
"Мережа ДФТГ буде важливим чинником протидії ворожим диверсантам, а також порушуватиме логістику окупантів. Це – величезний внесок у спільну перемогу", – заявив Резніков.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.