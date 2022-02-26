Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Діяльність добровольчих формувань територіальних громад здійснюється під безпосереднім керівництвом і контролем командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України за територіальним принципом.

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Тобто у вашому районі або регіоні… Вже зараз ви можете долучатись до влаштування блокпостів, блокування переміщень колон техніки ворога, виконувати інші поставленні командуванням Сил ТрО завдання, використовуючи власну зброю,

– наголосив Резніков.

Щоб отримати серйозну оборонну зброю, ДФТГ має бути відповідним чином оформлена та залучена до єдиного плану дій.

Як створити добровольче формування:

Охочі разом з керівником органу місцевого самоврядування подає пропозицію до командира відповідного підрозділу Сил ТрО (батальйону, бригади), який діє на вашій території. Адреси підрозділів можна перевірити на сайті Сил ТрО.

Командувач Сил ТрО приймає рішення про створення ДФТГ та призначення командира. Це рішення схвалює Головнокомандувач Збройних Сил.

"Мережа ДФТГ буде важливим чинником протидії ворожим диверсантам, а також порушуватиме логістику окупантів. Це – величезний внесок у спільну перемогу", – заявив Резніков.

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