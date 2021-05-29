Мрачное открытие вблизи города Камлупс сделали представители группы коренных народов Tk'emlups te Secwépemc. Место исследовали, используя георадар.

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Некоторые останки принадлежат детям в возрасте 3 лет, но причины и время их смерти пока неизвестны. "У нас сейчас есть больше вопросов, чем ответов", – объяснил представитель группы.



Деревянными кольями могли обозначать места захоронений / Фото Canadian Press

Коренные народы в течение длительного времени догадывались, что существуют такие массовые захоронения учеников школ-интернатов. Они пытались доказать это десятилетие.

Что известно об интернате в Камлупсе

Индийскую школу-интернат в Камлупсе основали в 1890 году под руководством Римско-католической церкви. Учреждение закрыли в 1978 году.

Оно было частью системы школ-интернатов Канады, созданных для насильственной ассимиляции детей из коренных народов. Им, в частности, запрещали говорить на родном языке.

В этих учреждениях свирепствовали физическое, эмоциональное и сексуальное насилие, так же как и принудительный труд,

– говорится в материале Guardian.

Такие школы посещали по меньшей мере 150 тысяч детей. Впоследствии Комиссия по установлению истины и примирению описала это как "культуру геноцида" против коренного населения Канады.

Ужасные условия для школьников

Интернат не получал достаточного финансирования от правительства. Джордж Мануэль, который учился там в 1920-х годах, отметил: "От каждого индейского студента пахло голодом".

В тех же документах упоминается и о том, что студенты страдали от вспышек кори, туберкулеза, гриппа и других инфекционных заболеваний, многие из-за этого умерли.

В сообщении от 1935 года говорится об эпидемии кори. Мол, общежития, в которых 285 мест, переполнены. Поэтому изолировать пациентов и контактных лиц невозможно.