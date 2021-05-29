Похмуре відкриття поблизу міста Камлупс зробили представники групи корінних народів Tk'emlups te Secwépemc. Місце досліджували, використовуючи георадар.

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Деякі останки належать дітям у віці 3 років, але причини та час їхньої смерті наразі невідомі. " У нас зараз є більше питань, ніж відповідей", – пояснив представник групи.



Дерев'яними кілками могли позначати місця поховань / Фото Canadian Press

Корінні народи протягом тривалого часу здогадувалися, що існують такі масові поховання учнів шкіл-інтернатів. Вони намагалися довести це десятиліття.

Що відомо про інтернат у Камлупс

Індійську школу-інтернат у Камлупс заснували у 1890 році під керівництвом Римсько-католицької церкви. Установу закрили у 1978 році.

Вона була частиною системи шкіл-інтернатів Канади, створених для насильницької асиміляції дітей з корінних народів. Їм, зокрема, забороняли говорити рідною мовою.

У цих установах лютували фізичне, емоційне і сексуальне насильство, так само як і примусова праця,

– мовиться у матеріалі Guardian.

Такі школи відвідували щонайменше 150 тисяч дітей. Згодом Комісія по встановленню істини й примирення описала це як "культуру геноциду" проти корінного населення Канади.

Жахливі умови для школярів

Інтернат не отримував достатнього фінансування від уряду. Джордж Мануель, який навчався там у 1920-х роках, зазначив: "Від кожного індіанського студента пахло голодом".

У тих же документах згадується й про те, що студенти страждали від спалахів кору, туберкульозу, грипу та інших інфекційних захворювань, чимало через це померли.

У повідомленні від 1935 року мовиться про епідемію кору. Мовляв, гуртожитки, у яких є 285 спальних місць, переповнені. Тому ізолювати пацієнтів та контактних осіб неможливо.