О том, что в Израиле может быть заблокирован Al Jazeera, сообщил корреспондент израильской государственной телекомпании Kan. По его данным, закрытие Al Jazeera одобрило правительство Израиля.

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В Израиле заявляют, что Al Jazeera угрожает гражданским и военным

Сообщается, что закрытие Al Jazeera может включать конфискацию оборудования сети.

Правительство Израиля одобряет: можно будет закрыть офисы Al Jazeera в Израиле, включая конфискацию оборудования сети,

– говорится в сообщении.

Израильские чиновники утверждают, что телевизионные трансляции Al Jazeera из Израиля угрожают гражданам и военным ЦАХАЛ.

Контекст решения, которое может быть принято в Израиле