Про те, що в Ізраїлі можуть заблокувати Al Jazeera, повідомив кореспондент ізраїльської державної телекомпанії Kan. За його даними, закриття Al Jazeera схвалив уряд Ізраїлю.
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В Ізраїлі заявляють, що Al Jazeera загрожує цивільним і військовим
Повідомляється, що закриття Al Jazeera може передбачати конфіскацію обладнання мережі.
Уряд Ізраїлю схвалює: можна буде закрити офіси Al Jazeera в Ізраїлі, включаючи конфіскацію обладнання мережі,
– мовиться у повідомленні.
Ізраїльські чиновники стверджують, що телевізійні трансляції Al Jazeera з Ізраїлю загрожують громадянам і військовим ЦАХАЛ.
Контекст рішення, яке можуть ухвалити в Ізраїлі
- Частина країни Близького Сходу виступають проти тероризму, опосередковано підтримують палестинців і припинення вогню та поклали відповідальність за війну на Ізраїль.
- Як пише DW, Катар, мабуть, має найтісніші зв'язки з ХАМАС з усіх регіональних гравців. У Катарі розташований офіс ісламістів, а в Досі проживають деякі високопоставлені чиновники ХАМАС.
- Політичний лідер угруповання уродженець Гази Ісмаїл Ханія з 2020 року живе між Катаром і Туреччиною, не маючи змоги вільно переміщатися через єгипетський прикордонний пункт.
- 9 жовтня інформаційне агентство Reuters повідомило, що Катар веде переговори з ХАМАС, намагаючись домовитися про обмін утримуваних бойовиками заручників на 36 палестинських жінок і дітей з ізраїльських в'язниць. В Ізраїлі спростували цю інформацію.
- Раніше Катар уже виступав посередником між ХАМАС та Ізраїлем, а також допомагав організувати переговори між Іраном – союзником ХАМАС і Росії – та США.
- Видання The Times of Israel писало, що економіка Гази значною мірою залежить від іноземної допомоги, причому Катар очолює список донорів.
- За останнє десятиліття монархія виділила понад 1,5 мільярда доларів, однак ці кошти були спрямовані не на розвиток економіки, а на виплату допомог державним службовцям і бідним сім'ям.
- Цього року ХАМАС провів у столиці Катару святковий іфтар – трапезу після закінчення добового посту Рамадан – для близько 30 дипломатів з арабських та ісламських держав, низки "дружніх неарабських країн", а також катарських міністрів і депутатів парламенту.