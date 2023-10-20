Про те, що в Ізраїлі можуть заблокувати Al Jazeera, повідомив кореспондент ізраїльської державної телекомпанії Kan. За його даними, закриття Al Jazeera схвалив уряд Ізраїлю.

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В Ізраїлі заявляють, що Al Jazeera загрожує цивільним і військовим

Повідомляється, що закриття Al Jazeera може передбачати конфіскацію обладнання мережі.

Уряд Ізраїлю схвалює: можна буде закрити офіси Al Jazeera в Ізраїлі, включаючи конфіскацію обладнання мережі,

– мовиться у повідомленні.

Ізраїльські чиновники стверджують, що телевізійні трансляції Al Jazeera з Ізраїлю загрожують громадянам і військовим ЦАХАЛ.

Контекст рішення, яке можуть ухвалити в Ізраїлі