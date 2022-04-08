Уже 31 тысячу украинцев незаконно депортировали в Россию, которая ведет циничную войну с Украиной. Люди, которые страдали от постоянных обстрелов в разрушенном Мариуполе, вывезены в фильтрационный лагерь, который находится в Новоазовске, а впоследствии – в дальние города России.

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Мариупольцы проходят жесткую верификацию в фильтрационном лагере – оккупанты собирают всю информацию о депортированных. По словам Бойченко, люди ждут неделями, чтобы их перевезли.

Фильтрация очень жесткая – снимают отпечатки, всю биометрику. Заставляют подписывать разного рода документы. Особенно жестко подходят к муниципальным сотрудникам или людям, которые были связаны с госорганами,

– заявил Бойченко.

По словам городского главы, есть подтвержденные случаи, когда людей насильственно под угрозой смерти заставляли покидать Мариуполь, вывозя в неизвестном направлении. Люди, которых депортировали, оказывались в Астрахани, Томске, Тамбове и других "глубинках", где практически нет цивилизации.

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