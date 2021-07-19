Пресс-служба Национального антарктического научного центра сообщила, что "обычно, когда в Антарктике зима (а в Украине соответственно лето), пингвины, живущие возле нашей станции, отплывают чуть севернее". По словам специалистов, "поскольку птицы питаются крилем, то нуждаются в открытой воде для охоты на "добычу".

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Поэтому когда акваторию вокруг "Вернадского" на зиму сковывает лед, пингвины откочевывают туда, где открыта вода, чтобы иметь доступ к еде,

– говорится в сообщении.

Полярники рассказали, что "поскольку климат меняется и зимы становятся теплее, участки открытой воды в районе архипелага Вильгельма, где находится наша станция, сейчас можно найти в течение всей зимы, а следовательно и пингвины теперь держатся совсем неподалеку".

В то же время этим июлем "полярники зарегистрировали чрезвычайно большие зимние скопления пингвинов: на разных островах в радиусе 20 километров от станции отдыхают сотни и тысячи особей, а в воде можно наблюдать одновременно сотни пингвинов".

Специалисты рассказывают, что преимущественно это субантарктические пингвины (дженту) или пингвины Адели.

"Конечно, такие большие скопления пингвинов привлекают хищников, которые на них охотятся – морских леопардов и косаток. Поэтому они сейчас тоже держатся поблизости", – рассказывают полярники.

В 2021 году неподалеку от станции пингвины появляются волнами.

Очевидно "к ним присоединяются мигранты из более южных районов, где погодные условия становятся неблагоприятными".

"Вот так последствия изменения климата и потепления можно непосредственно наблюдать в Антарктике благодаря пингвинам", – говорится в сообщении.

Пингвины возле станции "Академик Вернадский" / Фото Oksana Savenko

Обратите внимание! По состоянию на июль 2021 года ООН признала новый температурный рекорд в Антарктиде. Сейчас исторический максимум составляет более 18 градусов по Цельсию.