Пресслужба Національного антарктичного наукового центру повідомила, що "зазвичай коли в Антарктиці зима (а в Україні відповідно літо), пінгвіни, що живуть біля нашої станції, відпливають дещо північніше". За словами фахівців, "оскільки птахи харчуються крилем, то потребують відкритої води для полювання на "здобич".

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Тож коли акваторію навколо "Вернадського" на зиму сковує крига, пінгвіни відкочовують туди, де відкрита вода, щоб мати доступ до їжі,

– мовиться у повідомленні.

Полярники розповіли, що "оскільки клімат змінюється і зими стають теплішими, ділянки відкритої води в районі архіпелагу Вільгельма, де знаходиться наша станція, зараз можна знайти впродовж усієї зими, а отже і пінгвіни тепер тримаються зовсім неподалік".

Водночас цього липня "полярники зареєстрували надзвичайно великі зимові скупчення пінгвінів: на різних островах в радіусі 20 кілометрів від станції відпочивають сотні та тисячі особин, а в воді можна спостерігати одночасно сотні пінгвінів".

Фахівці розповідають, що переважно це субантарктичні пінгвіни (дженту) чи пінгвіни Аделі.

"Звісно, такі великі скупчення пінгвінів приваблюють хижаків, що на них полюють – морських леопардів і косаток. Тож вони зараз теж тримаються поблизу", – розповідають полярники.

У 2021 році "неподалік від станції пінгвіни з'являються хвилями".

Вочевидь "до них долучаються мігранти з південніших районів, де погодні умови стають несприятливими".

"Ось так наслідки зміни клімату і потепління можна безпосередньо спостерігати в Антарктиці завдяки пінгвінам", – мовиться у повідомленні.

Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський" / Фото Oksana Savenko

Зверніть увагу! Станом на липень 2021 року ООН визнала новий температурний рекорд в Антарктиді. Наразі історичний максимум становить понад 18 градусів за Цельсієм.