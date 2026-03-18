24 Канал Новости Украины Террор "Шахедами" продолжается: где сейчас раздается тревога и атакуют дроны
18 марта, 18:30


Дария Черныш

С вечера 18 марта Россия снова запускает по Украине ударные дроны. Воздушную тревогу из-за угрозы ударом могут объявить в разных городах.

Где есть угроза обстрела?

18:40, 18 марта

БпЛА с Житомирщины в направлении Сарнов (Ровенская область).

18:26, 18 марта

Группа БпЛА с Николаевщины в направлении Кировоградщины.

18:24, 18 марта

БпЛА курсом на Киев.