Инцидент произошел 30 января в городе Пешавар на северо-западе Пакистана. Предварительно известно о погибших и раненых людях. Их количество растет, сообщает 24 Канал.

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Что известно о трагедии в Пакистане

По меньшей мере, 28 человек погибли и 150 получили ранения в результате теракта в мечети в Пакистане,
– заявило издание Sky News, ссылаясь на местного чиновника.

Они уточнили, что террорист-смертник взорвал свой жилет, когда многие верующие, включая правоохранителей, пришли в мечеть на молитву.

Офицер местной полиции Зафар Хан сообщил, что взрыв значительно повредил помещение мечети.

"Часть здания обрушилась. Вероятно, под ней находятся несколько человек", – заявил правоохранитель.

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По предварительным данным местной больницы, ранены были 90 человек. Из них 15 – в критическом состоянии. Однако впоследствии заявили об увеличении числа погибших и пострадавших.

Издание Reuters сообщило, ссылаясь на полицию, что на момент взрыва в мечети было ориентировочно 260 человек.

Теракт в Пакистане 30 января
Полиция и медики возле места, где произошел теракт / Фото Sky News

По словам начальника полиции Пешавара Икбала Хана, мечеть была расположена на территории комплекса, включающего в себя штаб-квартиру провинциальной полиции и отдел борьбы с терроризмом.

По данным правоохранителей, внутри здания обнаружили останки взрывчатки. Однако еще никто не взял на себя ответственность за теракт.

Теракт в Пакистане 30 января
В результате теракта в Пакистане количество раненых выросло /Фото Sky News

Что еще известно о теракте: коротко

  • Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф уже отреагировал на теракт. Политик осудил взрыв и призвал предоставить как можно лучшее лечение раненым.
  • Шахбаз Шариф также пообещал "жестокие меры" против преступников. В свою очередь бывший премьер страны Имран Хан заявил, что взрыв – это "террористическое нападение смертника" и отметил, что все его молитвы и соболезнования с семьями жертв.
  • Он также отметил, что важно улучшить сбор разведданных и предоставить полиции необходимые ресурсы для борьбы с терроризмом и его увеличивающейся угрозой.