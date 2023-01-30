Інцидент трапився 30 січня в місті Пешавар, що на північному заході Пакистану. Попередньо відомо про загиблих та поранених людей. Їхня кількість зростає, інформує 24 Канал.

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Що відомо про трагедію в Пакистані

Щонайменше 28 людей загинули й 150 отримали поранення в результаті теракту в мечеті в Пакистані,

– заявило видання Sky News, посилаючись на місцевого чиновника.

Вони уточнили, що терорист-смертник підірвав свій жилет, коли багато вірян, включно з правоохоронцями, прийшли у мечеть на молитву.

Офіцер місцевої поліції Зафар Хан повідомив, що внаслідок вибуху обвалився дах мечеті.

"Частина будівлі обвалилася. Ймовірно, під нею перебувають кілька людей", – заявив правоохоронець.

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За попередніми даними місцевої лікарні, пораненими були 90 людей. З них 15 – у критичному стані. Проте згодом ЗМІ заявили про збільшення кількості загиблих та постраждалих.

Видання Reuters повідомило, посилаючись на поліцію, що на момент вибуху в мечеті було орієнтовно 260 людей.



Поліції та медики біля місця, де трапився теракт / Фото Sky News

За словами начальника поліції Пешавара Ікбала Хана, мечеть була розташована на території комплексу, який включає штаб-квартиру провінційної поліції та відділ боротьби з тероризмом.

За даними правоохоронців, всередині будівлі виявили рештки вибухівки. Проте ще ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.



Внаслідок теракту в Пакистані кількість поранених зростає /Фото Sky News

Що ще відомо про теракт: коротко