По данным источников 24 канала в разведке, морально-боевой дух у сводного оккупационного войска находится на очень низком уровне. Россияне в большинстве своем рассчитывают на то, что в случае провала командование будет возвращать их домой, а вот террористические группировки готовятся к тому, что им придется остаться один на один с ВСУ.

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В общении между собой идейные и опытные боевики из многих подразделений высказывают мнение о том, что путин сливает Донбасс и не оставляет квазиреспубликам никакого шанса на существование. Поражение россии и ее прокси террористы считают неизбежным, даже если кремлевским ордынцам удастся усилить наступление в Донецкой области.

Россия бросит Донбасс без войск

Фанаты "новороссии" окончательно поняли, что эту войну россия не выиграет, после того, как за дело взялись HIMARS. Сокрушительные удары по складам сразу же сказались по всем фронтам. Ибо обеспечение подразделений оккупантов сразу стало крайне плохим.

Кроме того, сами российские военные сразу же начали рассказывать о том, что они не хотят воевать за эти ДНР и ЛНР, а в их рядах увеличилось количество дезертиров.

Также путинские ордынцы после каждого удара по своему тылу массово пишут рапорты на увольнение и просят командование вывезти их на территорию россии.

Так что боевики, которые идейно участвуют в боевых действиях с 2014 года, сделали простые выводы: у россии слабая и не мотивированная армия, которая будет бежать из Украины, как только поражение станет неизбежным.

Когда контрнаступление Украины приведет к тому, что путинская "спецоперация" захлебнется, россияне будут спасать себя. При этом сами республики уже сейчас остались без армии и защитить себя они не смогут.

Террористы крайне недовольны тем, что российские генералы уничтожили "лучшее войско" в бессмысленных боях. Ведь все подразделения ОРДЛО фактически уже либо полностью разбиты, либо "героически гибнут" в бессмысленных попытках москвы улучшить свое положение на Юге Украины. Более того, все понимают, что в конце войны боевикам не найдется места в эвакуационных вагонах россиян. Их просто бросят на произвол судьбы без возможности "сохранить субъектность".

Боевики ненавидят путина и ждут гражданской войны в россии

За то, что относительно мирная жизнь и замороженный конфликт превратился в полномасштабную войну с отсутствием шансов на победу, террористы откровенно обвиняют путина. Потому что все понимают, что до 24 февраля Украина не собиралась отвоевывать оккупированные территории Донбасса. Впрочем, теперь позиция Киева существенно изменилась, а в случае провала россии на херсонском или запорожском фронтах весь мир увидит глобальный жест доброй воли.

При этом вопрос существования донбасской группировки с того момента будет уже фактически решен. Ведь последствия для путина в случае деоккупации Юга Украины могут быть непредсказуемыми.

Некоторые командиры отрядов террористов уже неприкрыто говорят своим подчиненным, что в скором времени в россии начнется повторение 1905 года, когда поражение в войне с Японией спровоцировало кровавую революцию. Поэтому некоторые банды боевиков планируют начать свою деятельность уже в россии. Ибо гражданская война даст им возможность обогатиться гораздо больше, чем конфликт на Донбассе.