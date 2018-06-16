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Tesla Model X запустили в скоростной тоннель Маска: видео

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Tesla Model X
Tesla Model X

The Boring Company показала тестовую поездку Tesla Model X по подземному туннелю, которым на высокой скорости смогут передвигаться специальные шаттлы.

Видео разместили на Youtube.

The Boring Company занимается строительством тоннелей. Компания намерена создать целую систему подземных тоннелей по США.

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Шаттлы и авто будут опускать в тоннели с помощью специальных лифтов. Там их будут помещать на специальные тележки, которые смогут разгоняться до 240 километров в час.

Смотрите видео запуска Tesla Model X в скоростном тоннеле:

 

Теги: Tesla Авто 24
Источник: 24 Канал
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