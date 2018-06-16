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Tesla Model X запустили в швидкісний тунель Маска: відео

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Tesla Model X
Tesla Model X

The Boring Company показала тестову поїздку Tesla Model X по підземному тунелю, якийм на високій швидкості пересуватимуться спеціальні шатли.

Відео розмістили на Youtube.

The Boring Company займається будівництвом тунелів. Компанія має намір створити цілу систему підземних тунелів по США.

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Шатли та авто опускатимуть в тунелі за допомогою спеціальних ліфтів. Там їх поміщатимуть на спеціальні візки, які зможуть розганятися до 240 кілометрів за годину.

Дивіться відео запуску Tesla Model X в швидкісному тунелі:

 

Теги: Авто 24 Tesla
Джерело: 24 Канал
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