Tesla Model X запустили в швидкісний тунель Маска: відео
The Boring Company показала тестову поїздку Tesla Model X по підземному тунелю, якийм на високій швидкості пересуватимуться спеціальні шатли.
Відео розмістили на Youtube.
The Boring Company займається будівництвом тунелів. Компанія має намір створити цілу систему підземних тунелів по США.
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Шатли та авто опускатимуть в тунелі за допомогою спеціальних ліфтів. Там їх поміщатимуть на спеціальні візки, які зможуть розганятися до 240 кілометрів за годину.
Дивіться відео запуску Tesla Model X в швидкісному тунелі:
Джерело: 24 Канал
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