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      Tesla влетела в водовоз в Киевской области, есть погибший: фото

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      Авария с Tesla в Киевской области
      Авария с Tesla в Киевской области / dtp.kiev.ua

      На высокой скорости электрокар Tesla врезался в водовоз дорожников на трассе Киев – Житомир. Водитель легковушки погиб на месте.

      От мощного удара Tesla выбросило на обочину в нескольких десятках метров от водовоза. Сколько человек находилось в грузовике, есть ли пострадавшие или жертвы, пока не известно, передает dtp.kiev.

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      На месте происшествия работают следователи, дорога частично перекрыта. Поэтому на трассе в районе 77 километра образовались пробки.


      Разбитые машины до сих пор не убрали с дороги, из-за чего образовались пробки // 24 канал

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      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Tesla Новости Киева
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