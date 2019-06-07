Tesla влетела в водовоз в Киевской области, есть погибший: фото

На высокой скорости электрокар Tesla врезался в водовоз дорожников на трассе Киев – Житомир. Водитель легковушки погиб на месте.

От мощного удара Tesla выбросило на обочину в нескольких десятках метров от водовоза. Сколько человек находилось в грузовике, есть ли пострадавшие или жертвы, пока не известно, передает dtp.kiev.

Читайте также: Семья подала в суд на Tesla

На месте происшествия работают следователи, дорога частично перекрыта. Поэтому на трассе в районе 77 километра образовались пробки.



Разбитые машины до сих пор не убрали с дороги, из-за чего образовались пробки // 24 канал