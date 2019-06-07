Tesla влетела в водовоз в Киевской области, есть погибший: фото
На высокой скорости электрокар Tesla врезался в водовоз дорожников на трассе Киев – Житомир. Водитель легковушки погиб на месте.
От мощного удара Tesla выбросило на обочину в нескольких десятках метров от водовоза. Сколько человек находилось в грузовике, есть ли пострадавшие или жертвы, пока не известно, передает dtp.kiev.
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На месте происшествия работают следователи, дорога частично перекрыта. Поэтому на трассе в районе 77 километра образовались пробки.
Разбитые машины до сих пор не убрали с дороги, из-за чего образовались пробки // 24 канал
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