Tesla вызвала жуткую ДТП: электрокар разорвало пополам
Неподалеку от города Маунтин-Вью в Калифорнии произошла смертельная ДТП с участием автомобиля Tesla.
На большой скорости электрокар врезался в отбойник, а в него влетело еще два автомобиля.
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Как пишет издание Engadget, сильным ударом аккумулятор Tesla Model X сдетонировал и буквально разорвал автомобиль на две части.
Очевидцы рассказывают, что видели взрыв и что-то похожее на огненный шар вокруг автомобиля.
На фото и видео с места аварии видно оторванную заднюю часть автомобиля и практически до основания выгоревший салон.
Полиция сообщает, что водитель электрокара скончался по дороге в больницу. По словам очевидцев, он заживо сгорел при взрыве.
Источник: 24 Канал
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