Tesla вызвала жуткую ДТП: электрокар разорвало пополам

Неподалеку от города Маунтин-Вью в Калифорнии произошла смертельная ДТП с участием автомобиля Tesla.

На большой скорости электрокар врезался в отбойник, а в него влетело еще два автомобиля.

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Как пишет издание Engadget, сильным ударом аккумулятор Tesla Model X сдетонировал и буквально разорвал автомобиль на две части.

Очевидцы рассказывают, что видели взрыв и что-то похожее на огненный шар вокруг автомобиля.

На фото и видео с места аварии видно оторванную заднюю часть автомобиля и практически до основания выгоревший салон.

A Good Samaritan at the scene of the Tesla Model X car crash described the car to be "actively emitting full flames from the battery bank." https://t.co/n78v5ekcgV pic.twitter.com/EVGqKJnhcR — NBC Bay Area (@nbcbayarea) 24 березня 2018 р.

Here is the scene on Highway 101S in #MountainView where a #Tesla caught on fire pic.twitter.com/ksnidlFgsw — Dean C. Smith (@DeanCSmith) 23 березня 2018 р.

Полиция сообщает, что водитель электрокара скончался по дороге в больницу. По словам очевидцев, он заживо сгорел при взрыве.