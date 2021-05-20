Вышиванка в Украине появилась так давно, что история даже забыла, когда это произошло. Однако некоторые факты из вышиваночной биографии человечество таки сохранило в шкатулке памяти: рядом с текстами магических ритуалов и первым выпуском Vogue.

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Если бы наряды имели иерархию, вышиванка точно была бы княгиней.

Поэтому вспоминай все мифы, легенды, отрывки из исторических книг и вырезки из модных журналов, и айда с нами к тесту. День вышиванки тебя уже заждался.

Как отпраздновать День вышиванки

Майский день – лучшая возможность покрасоваться в любимой вышиванке. К счастью, она уже давно перестала быть нарядом для исключительных моментов. Когда-то чтобы похвастаться перед знакомыми, какая же у вас красивая вышиванка, пришлось бы устраивать свадьбу. Сегодня же вышитую одежду можно выбрать для учебы, работы, встречи с друзьями или даже похода по магазинам. Кстати, если планируете целый день сидеть дома, тоже наденьте вышиванку. Кот ее точно оценит.

И не забудьте сделать фотографию. А потом поделиться ею с друзьями в сети. Если бы у украинок с давних времен был инстаграм, они бы точно хвастались своим сакральным нарядом. Тогда проследить историю вышиванки было бы гораздо проще. Заботьтесь о потомках – добавляйте к фото "вышиваночные теги", и люди будущего только поблагодарят.

Подарите своей вышиванке путешествие. Отправляться можно куда пожелаете: в Карпаты, к Днепру или даже морю. Вышиванка будет рада увидеть каждый уголок Украины. И Украина тоже будет радоваться.

И какой же праздник без тематических десертов. Испеките или купите в ближайшей кондитерской пляцок "Вышиванка".

P. S. Если вы таки одели вышиванку, надеемся, погода не подведет. И единственный дождь, под который вы попадете, – из лепестков сирени или сакуры.