Вишиванка в Україні з'явилася так давно, що історія навіть забула, коли це сталося. Однак деякі факти з вишиваної біографії людство таки зберегло у скриньці пам'яті: поруч з текстами магічних ритуалів та першим випуском Vogue.

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Якби вбрання мали ієрархію, вишиванка точно була б княгинею.

Тому згадуй усі міфи, легенди, уривки з історичних книг та вирізки з модних журналів, і гайда з нами до тесту. День вишиванки тебе вже зачекався.

Як відсвяткувати День вишиванки

Травневий день – найкраща нагода покрасуватися в улюбленій вишиванці. На щастя, вона вже давно перестала бути вбранням для виняткових нагод. Колись щоб похвалитися перед знайомими, яка ж у вас красива вишиванка, довелося б влаштовувати весілля. Сьогодні ж вишите вбрання можна обрати для навчання, роботи, зустрічі з друзями або навіть походу по крамницях. До речі, якщо плануєте цілий день сидіти вдома, теж одягніть вишиванку. Кіт її точно оцінить.

І не забудьте зробити світлину. А потім поділитися нею з друзями у мережі. Якби в українок з давніх часів був інстаграм, вони б точно хвалилися своїм сакральним вбранням. Тоді простежити історію вишиванки було б набагато простіше. Піклуйтеся про нащадків – додавайте до фото "вишивані теги", і люди майбутнього тільки подякують.

Подаруйте своїй вишиванці мандрівку. Вирушати можна куди забажаєте: у Карпати, до Дніпра або навіть моря. Вишиванка буде рада побачити кожен куточок України. І Україна теж радітиме.

І яке ж свято без тематичних десертів. Спечіть або купіть у найближчій кондитерській пляцок "Вишиванка".

P. S. Якщо ви таки одягнули вишиванку, сподіваємося, погода не підведе. І єдиний дощ, під який ви попадете, – з пелюсток бузку або сакури.