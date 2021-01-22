Обязательные тест и самоизоляция: Байден приказал усилить ограничения на въезд в США
По прибытии в США из другой страны путешественник будет обязан пойти на самоизоляцию. Более того, заехать на территорию Штатов можно будет только с отрицательным результатом теста на коронавирус.
Ограничения на въезд в Соединенные Штаты Америки усилили. Это сделал своим указом президент страны Джо Байден 21 января, пишет NBC.
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Какими теперь будут правила въезда в США
В США количество смертей из-за COVID-19 в феврале может достичь 500 тысяч. Поэтому Байден для борьбы с распространением коронавируса приказал усилить ограничения на въезд на территорию страны, и даже больше. Итак, отныне:
- Пускать в США будут только людей, имеющих отрицательный результат теста на коронавирус.
- После приезда надо будет пойти на самоизоляцию.
- Кроме этого, в самолетах, поездах и морских судах люди должны находиться только с масками на лице.
- Относительно общественного транспорта – Байден рекомендовал властям штатов ввести там масочный режим.
Также Байден почти на 200 страницах представил план действий (опубликован на сайте Белого дома), в котором прописаны не только новые ограничения на въезд в страну, но и:
- Конкретные шаги к внедрению массовой вакцинации.
- Структура мобилизации промышленности.
- Инициатива "100 дней в масках" для государственных служащих.
- А еще и возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения.
Запланировали в администрации Байдена и вдвое увеличить количество центров тестирования на коронавирус и центров вакцинации.
Мы можем победить COVID-19, и победим. Америка заслуживает ответа на пандемию, обусловленного наукой, точными данными и потребностями здравоохранения – а не политикой,
– считают в Белом доме.
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