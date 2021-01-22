По прибытии в США из другой страны путешественник будет обязан пойти на самоизоляцию. Более того, заехать на территорию Штатов можно будет только с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Ограничения на въезд в Соединенные Штаты Америки усилили. Это сделал своим указом президент страны Джо Байден 21 января, пишет NBC .

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Какими теперь будут правила въезда в США

В США количество смертей из-за COVID-19 в феврале может достичь 500 тысяч. Поэтому Байден для борьбы с распространением коронавируса приказал усилить ограничения на въезд на территорию страны, и даже больше. Итак, отныне:

Пускать в США будут только людей, имеющих отрицательный результат теста на коронавирус.

После приезда надо будет пойти на самоизоляцию.

Кроме этого, в самолетах, поездах и морских судах люди должны находиться только с масками на лице.

Относительно общественного транспорта – Байден рекомендовал властям штатов ввести там масочный режим.

Также Байден почти на 200 страницах представил план действий (опубликован на сайте Белого дома ), в котором прописаны не только новые ограничения на въезд в страну, но и:

Конкретные шаги к внедрению массовой вакцинации.

Структура мобилизации промышленности.

Инициатива "100 дней в масках" для государственных служащих.

А еще и возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения.

Запланировали в администрации Байдена и вдвое увеличить количество центров тестирования на коронавирус и центров вакцинации.

Мы можем победить COVID-19, и победим. Америка заслуживает ответа на пандемию, обусловленного наукой, точными данными и потребностями здравоохранения – а не политикой,

– считают в Белом доме.