Після прибуття у США з іншої країни мандрівник буде зобов'язаний піти на самоізоляцію. Ба й заїхати на територію Штатів можна буде тільки з негативним результатом тесту на коронавірус.

Обмеження на в'їзд до Сполучених Штатів Америки посилили. Це зробив своїм указом президент країни Джо Байден 21 січня, пише NBC.

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Якими тепер будуть правила в'їзду до США

У США кількість смертей через COVID-19 у лютому може сягнути 500 тисяч. Тож Байден задля боротьби з поширенням коронавірусу наказав посилити обмеження на в'їзд на територію країни, і навіть більше. Тож відтепер:

Пускати до США будуть тільки людей, які мають негативний результат тесту на коронавірус.

Після приїзду треба буде піти на самоізоляцію.

Крім цього, у літаках, потягах та морських суднах люди повинні перебувати тільки з масками на обличчі.

Щодо громадського транспорту – Байден рекомендував владі штатів запровадити там масковий режим.

Також Байден на майже 200 сторінках представив план дій (опублікований на сайті Білого дому), у якому прописані не тільки нові обмеження на в'їзд до країни, а й:

Конкретні кроки до запровадження масової вакцинації.

Структура мобілізації промисловості.

Ініціатива "100 днів у масках" для державних службовців.

А ще й повернення США до Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Запланували в адміністрації Байдена й удвічі збільшити кількість центрів тестування на коронавірус та центрів вакцинації.

Ми можемо перемогти COVID-19 і переможемо. Америка заслуговує відповіді на пандемію, обумовленої наукою, точними даними й потребами охорони здоров'я – а не політикою,

– вважають у Білому домі.

До слова Канада також продовжила обмеження на в'їзд для іноземних туристів: на який термін