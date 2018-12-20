Тест: Кто ты из самых крутых киношных авантюристов?

Каждый из нас любит кино про авантюристов и различные крутые аферы. А ты никогда не задумывался, что можешь быть похожим на кого-то из героев таких лент, или, возможно, у тебя есть талант провернуть какое-то крутую дело? Чтобы убедиться в этом, предлагаем пройти наш тест.

Острый ум, организаторские способности, способность придумывать изощренные схемы – обычно именно эти черты присущи героям авантюрных фильмов. Правда, таких людей можно встретить и в реальной жизни, и вполне возможно, что речь идет именно о тебе.

Если любишь крутые фильмы об аферах и всегда мечтал быть похожим на кого-то из авантюристов, у тебя появился шанс узнать, каким киногероем ты бы мог быть. Турецкий из "Большого куша", Дэнни Оушен или, возможно, Никки Спарджен из фильма "Фокус"? Кто ты из самых крутых киношных авантюристов? Хочешь узнать ответы на эти вопросы – для этого достаточно лишь пройти наш тест.