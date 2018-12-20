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      Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?

      12753 Читать новость на русском
      Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?

      Кожен із нас полюбляє кіно про авантюристів і різні круті афери. А ти ніколи не задумувався, що можеш бути схожим на когось із героїв таких стрічок, або, можливо, у тебе є хист провернути якусь круту справу? Аби пересвідчитися у цьому, пропонуємо пройти наш тест.

      Гострий розум, організаторські здібності, здатність придумувати витончені схеми – зазвичай саме ці риси є притаманними героям авантюрних фільмів. Щоправда, таких людей можна зустріти й у реальному житті, і цілком можливо, що йдеться саме про тебе.

      Якщо любиш круті фільми про афери та завжди мріяв бути схожим на когось із авантюристів, у тебе з’явився шанс дізнатися, яким кіногероєм ти б міг бути. Турецький з "Великого куша", Денні Оушен або, можливо, Ніккі Спарджен з фільму "Фокус"? Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів? Хочеш дізнатися відповіді на ці питання – для цього достатньо лише пройти наш тест.

       

      Теги: Новини України fox_quiz
      Джерело: 24 канал
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