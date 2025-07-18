Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление киевской государственной инвестиционной и закупочной группы Brave1, которую передает Reuters.

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Как будет работать схема "Испытания в Украине"?

Благодаря возможности испытать новое оружие непосредственно в условиях боевых действий, иностранные производители смогут тестировать его в Украине. Руководитель отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз на конференции по вопросам обороны в Висбадене рассказал, что таким образом компании смогут знать, что и каким образом реально работает.

Это дает нам понимание того, какие технологии доступны. Это дает компаниям понимание того, что на самом деле работает на передовой,

– рассказал Мороз.

По словам представителя Brave1, компании проявили интерес к схеме, но не говорит о названиях предприятий, которые подписали соответствующее соглашение. Артем Мороз также не вдавался в подробности относительно того, как она будет работать или какие расходы для этого необходимы.

К слову, Украина сейчас делает ставку на оборонную промышленность, которая частично подпитывается и иностранными инвестициями. Именно новое оружие может помочь Украине продолжать бороться с наступлением россиян на растянутой линии фронта. Так украинские оборонные компании продолжают искать инвестиции. Среди приоритетов выделяется противовоздушная оборона, перехватчики-беспилотники, системы наведения на основе искусственного интеллекта и все решения против планирующих бомб.

Напомним, по словам канцлера Германии Фридриха Мерца, уже в ближайшие недели Украина получит системы Patriot при поддержке США и европейских партнеров. Сейчас продолжаются переговоры по техническим деталям поставки вооружения.