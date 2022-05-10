Женщина готовила людям в убежищах. Она вспоминает, как вместе с малышами они рисовали еду из мирной жизни, а затем пытались воплотить "картинку" из тех продуктов, которые были.

На тему На "Азовстали" остается еще более 100 гражданских, – глава Донецкой ОВА Кириленко

Тетя Суп

Женщина говорит, что таким образом тесто на воде и консервы становились вкуснейшей в мире пиццей. Дети стали называть Наталью Тетя Суп. Признается, что, несмотря на тяжелую ситуацию, должна была брать себя в руки и готовиться к завтраку.

Это безумный потенциал для того, чтобы просыпаться,

– отмечает Наталья.

В городском совете Мариуполя отмечают, какая сила есть у этих прекрасных людей. Когда вокруг смерть, война и ежеминутные бомбы, люди продолжают бороться за жизнь, верить в лучшее и дарить друг другу любовь.

Какая ситуация на "Азовстали"

Россия 26 апреля "разрешила" ООН эвакуировать с "Азовстали" хотя бы гражданских. Спасательная операция длилась несколько дней. Всего удалось вывезти более 600 мирных людей. Несмотря на объявленный режим тишины в Мариуполе, оккупанты возобновили обстрелы и штурм "Азовстали".

После этого оккупанты начали штурм "Азовстали". Они прорвались на территорию завода, где идут тяжелые кровопролитные бои. Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко отметил, что под завалами "Азовстали" до сих пор могут быть около 100 гражданских.

Кроме того, там есть более 500 раненых бойцов, которых нужно срочно унести, поскольку они не могут получать лечение и умирают в страшных муках. Украинские военные тоже нуждаются в эвакуации, поскольку их запасы за более чем 2 месяца борьбы исчерпаны.

Родные защитников создали петицию в ООН с просьбой провести процедуру экстракции. Украинцев призывают подписывать ее, поскольку время идет на часы. Петиция должна собрать миллион подписей, уже 992 тысячи.

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