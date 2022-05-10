Так, жінка готувала людям у сховищах. Вона пригадує, як разом з малечею вони малювали їжу з мирного життя, а потім намагалися втілити "картинку" з тих продуктів, які були.

До теми На "Азовсталі" залишається ще понад 100 цивільних, – голова Донецької ОВА Кириленко

Тьотя Суп

Жінка каже, що таким чином тісто на воді та консерва ставали найсмачнішою в світі піцою. Дітлахи почали називати Наталю Тьотя Суп. Зізнається, що, попри важку ситуацію, мусила брати себе в руки та йти готувати сніданок.

Це шалений потенціал для того, щоб прокидатись,

– зазначає Наталя.

У міській раді Маріуполя відзначають, яка сила є в цих прекрасних людях. Коли навколо смерть, війна, та щохвилинні бомби, люди продовжують боротися за життя, вірити в краще та дарувати один одному любов.

Яка ситуація на "Азовсталі"

Росія 26 квітня "дозволила" ООН евакуювати з "Азовсталі" хоча б цивільних. Рятувальна операція тривала кілька днів. Загалом вдалось вивезти понад 600 мирних людей. Попри оголошений режим тиші у Маріуполі, окупанти поновили обстріли та штурм "Азовсталі".

Після цього окупанти почали штурм "Азовсталі". Вони прорвалися на територію заводу, де йдуть важкі кровопролитні бої. Глава Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що під завалами "Азовсталі" досі можуть бути близько 100 цивільних.

Крім того, там є понад 500 поранених бійців, яких треба терміново забрати, оскільки вони не можуть отримувати лікування і помирають в страшних муках. Українські військові теж потребують евакуації, оскільки їхні запаси за понад 2 місяці боротьби вичерпані.

Рідні захисників створили петицію до ООН з проханням провести процедуру екстракції. Українців закликають підписувати її, оскільки час йде на години. Петиція має зібрати мільйон підписів, вже є 992 тисячі.

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