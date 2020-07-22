Американское издание оставило неоднозначное сообщение о захвате заложников в Луцке, а интерес к нему подогрел Илон Маск. Читатели The New York Times решили, что террорист Максим Кривош – ярый экоактивист и поддерживают его в соцсетях.

Перекручену історію про події у Луцьку The New York Times оповів у своєму твіттері.

Зверніть увагу Зоозахисники пояснили, чому дії луцького терориста суперечать ідеї фільму "Земляни"

Чоловік зі зброєю та вибухівкою взяв 13 заручників та вимагав, щоби президент України схвалив документальний фільм Хоакіна Фенікса про жорстоке поводження з тваринами. Президент погодився, а заручників звільнили,

– коротко написали журналісти у твіттері іменитого видання.

A man with a firearm and explosives took 13 hostages and demanded Ukraine’s president endorse a documentary narrated by Joaquin Phoenix about animal abuse. The president complied and the hostages were released. https://t.co/C8CoRsX1Lg — The New York Times (@nytimes) July 22, 2020

Новину прокоментував Ілон Маск. Він написав: "Просто ще один день у 2020-му". Після цього її почали активно обговорювати користувачі соцмереж.

Справді, читаючи коротке повідомлення видання, можна подумати, що Кривош, який захопив заручників, є лише радикальним борцем за права тварин. Саме так подумало багато читачів.

Що пишуть під дописом The New York Times користувачі:

"Цілком виправдано, враховуючи, що люди роблять з тваринами".

"Це неправильно, що я не бачу, що цей хлопець зробив помилкового і жахливого?"

"Тримав цих людей у заручниках так само, як ми робимо з бідними тваринами"

"Найкумеднішим і найбільш незрозумілим у цій ситуації є те, що чоловік просто хотів, аби президент сказав: "усі мають подивитися фільм», а не підтримав його (фільм) фінансово".







Реакція користувачів соцмереж на захоплення заручників у Луцьку / Скриншоти

Чому допис The New York Times маніпулятивний: