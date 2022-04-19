Американское издание The Wall Street Journal опубликовало карту повреждених зданий в Мариуполе на 5 апреля. Обратите внимание, что масштабы разрушений из-за постоянных обстрелов врага с того времени могут быть значительно больше.

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Карта разрушений оккупантами Мариуполя

Анализ спутниковых снимков, проведенный компанией Masae Analytics, позволил воспроизвести карту повреждений зданий Мариуполя на 5 апреля. На ней видно, что некоторые из районов города полностью разрушены оккупантами.

Карта повреждений Мариуполя на 5 апреля / Фото Masae Analytics / The Wall Street Journal

В The Wall Street Journal подчеркивают, что самые активные обстрелы, по карте, оккупанты производились в центральной части города, а также вблизи двух металлургических заводов – имени Ильича и "Азовсталь". Кроме того, больше всего жилых домов враг разрушил в западной части города, а левобережье почти сразу было отрезано от других районов.

Напомним, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину в Мариуполе проживало около 400 тысяч человек. По информации местных властей, в городе до сих пор находятся около 100 тысяч мирных жителей, которым оккупанты не дают эвакуироваться.

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