В то же время российским оккупантам после всего содеянного уже не могут верить. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина. Он описал все в эфире национального марафона.

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Сколько гражданских до сих пор есть в городе

Правоохранитель акцентировал, что среди гражданских есть пожилые люди, женщины, дети и даже младенцы. Поскольку обстрелы всех уголков разрушенного города практически не прекращаются, люди не могут выходить.

Россиянам они не верят. Они видят, что происходит в городе, поэтому они остаются на заводе,

– сказал Вершинин.

В укрытиях "Азовстали" находится ориентировочно тысяча гражданских. А в самом Мариуполе, по данным полицейского, до сих пор остаются около 100 тысяч мирных жителей.

Важно! Точное количество людей назвать невозможно. Уже известно, что десятки тысяч мариупольцев вывезли в "фильтрационные лагеря". Часть из них после этого была депортирована в отдаленные регионы страны-агрессора.

Готовы пойти на все для уничтожения завода

Украинский журналист Артем Попов рассказал, что располагает информацией о новом преступном плане России. Якобы сейчас военные врага хотят просто стереть "Азовсталь" с лица земли тяжелыми боеприпасами.

Поступает информация, что оккупанты вскоре могут начать тяжелые удары по предприятию. При этом будут использовать такие боеприпасы как "ФАБ 1000" и "ФАБ 3000",

– сказал Попов.

Пока неизвестно, действительно ли это случится. Но руководство армии захватчиков действительно может пойти на такой ужасный шаг. Мариуполь ведь пытаются захватить уже несколько недель, хотя планировали сделать за считанные дни.

Россия контролирует огромную территорию вокруг, однако здесь ничего не могут сделать даже ее элитные подразделения. Украинские защитники города постоянно воюют с превосходящими силами противника. Поэтому их даже начали сравнивать с "киборгами", которые в 2014 – 2015 годах защищали Донецкий аэропорт.

Россияне стали использовать людей

На захваченных частях города русские войска начали эксплуатировать людей, будто горожане рабы. Вершинин сообщил, что оккупанты заставляют местное население убирать следы деятельности российских войск.

Мариупольцев используют для сбора завалов, сбора тел и организации братских могил. Мирные жители вынуждены подчиняться, потому что иначе им либо не дадут пищу, либо могут и вообще убить.

Они вводят местное население в ранг комбатантов. Затем специально отправляют этих людей на точки, где происходит огневой контакт между сторонами, и эти люди могут погибнуть.

– сказал полицейский.

Для того чтобы так нарушать законы войны, людям одевают на руку белую повязку. Именно такую ​​отметку на себе всегда имеют и воюющие солдаты врага.

Что происходит в городе

Сейчас там очень сложная ситуация практически для всех. Город заблокирован оккупантами уже больше месяца и россияне даже не соглашаются там сделать гумкоридоры. Следовательно, десятки тысяч людей живут в постоянной опасности.

Российские войска обстреливают гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Часто ведут прицельный огонь именно по местам, где есть укрытия. Так в начале марта разбомбили местный драмтеатр, на котором была надпись "дети". Хотя в укрытиях находились десятки мирных жителей, российская пропаганда сказала, что это якобы было "уничтожением нацистов".

Кроме этого, в марте россияне крайне цинично разрушили роддом и больницу. Это рупоры Кремля объяснили тем, что якобы внутри были не роженицы и медики, а "боевики "Азова".

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