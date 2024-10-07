Об этом рассказали в общественной организации "Роза на руке", членом которой был Тигран. Его 32-летний коллега получил контузию.

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Коллеги показали трогательное видео с Тиграном Галустяном

Мужчины как раз направлялись на эвакуацию гражданских из опасного региона – из Селидово они ехали в Горняк. Именно в тот момент российская армия цинично обстреляла автомобиль волонтеров.

Галустян был в тяжелом состоянии, и медикам, к сожалению, спасти его не удалось.

ОО "Роза на руке" подтвердила смерть Тиграна Галустяна и опубликовала трогательное видео с ним.

Погиб во время выполнения эвакуационной миссии наш добрый друг, часть нашей семьи и просто лучший человек – Тигран. Это человек, который спас очень много жизней и всегда приходил на помощь,

– рассказали волонтеры.

У погибшего волонтера осталась маленькая дочь.

Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Руководитель поисково-спасательного отряда "Роза на руке" Александр Гуманюк рассказал "Суспільному", что это уже не впервые, когда россияне убивают волонтеров организации во время миссий.

Коллеги вспоминают погибшего Тиграна Галустяна: смотрите видео

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Тиграна Галустяна. Светлая и вечная память!