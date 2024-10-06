Как сообщает прокуратура, 6 октября 2024 года в селе Ильинка Кураховской общины россияне сбросили взрывчатку с FPV-дрона на гражданский автомобиль. В нем на тот момент находились представители волонтерской организации.

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Враг бьет по волонтерам

Мужчины направлялись эвакуировать гражданских из опасного региона. От полученных телесных повреждений 37-летний волонтер погиб, а его коллега 32 лет получил акубаротравму.

Напомним, что 12 сентября захватчики обстреляли машины гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Константиновской общине. Три человека погибли, два получили ранения.

6 октября в "Азове" сообщили об очередном случае жестокого расстрела украинских военнопленных. Трех наших безоружных защитников казнили вблизи Нью-Йорка.