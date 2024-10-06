Об этом сообщила 12 бригада специального назначения "Азов" НГУ. Заметим, что, к сожалению, это далеко не впервые россияне прибегают к таким циничным преступлениям в отношении украинских защитников.
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Россияне расстреляли украинских военных в Донецкой области
Россияне в упор расстреляли трех безоружных украинских военных одного из смежных подразделений. Дрон зафиксировал момент жестокого преступления оккупантов,
– рассказали в "Азов".
Позже бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного из группы оккупантов, совершивших это зверство.
Как рассказал убийца наших защитников, с пленными "некогда было возиться". Так что вражеское командование якобы отдало приказ расстрелять украинских военных: "Взяли троих – обнулить".
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Российские войска систематически совершают военные преступления
- На днях руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов рассказал, что россияне казнили 93 украинских пленных на поле боя. Однако это только официальные данные.
- Он отметил, что в 2024 году зафиксировано 80% случаев смертной казни. Он сообщил, что такая тенденция начала проявляться еще в ноябре прошлого года, когда "произошли изменения в отношении военнослужащих России к нашим военнопленным в худшую сторону".
- Среди последних преступлений – расстрел 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. Андрей Костин назвал это преступление самым массовым известным случаем казни украинских военнопленных на линии фронта. Трагедия произошла в районе сел Николаевка и Сухой Яр.
- Тогда же, как Омбудсман Украины, Лубинец сообщил письменно об очередном российском преступлении ООН и МККК. Чиновник подчеркнул, что системность преступлений над украинскими военнопленными должна быть прекращена, а те, кто это совершал, должны понести ответственность.